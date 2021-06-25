Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi hizmete girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin hizmete alınan ilk doğal gaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi'nin ilk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) transferini 29 Haziran Salı günü gerçekleştireceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez törene, Dörtyol ilçesindeki Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Dörtyol FSRU Terminali'nden bağlandı. Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak Ertuğrul Gazi FSRU gemisinin Türkiye'ye ve millete hayırlar getirmesini diledi. İlk gaz dolum operasyonu 29 Haziran'da gerçekleştirilecek Gemiyi, sisteme hızlı entegre olması ve yüksek mobilitesi sayesinde ihtiyaç duyulan bölgeye hızla sevk edeceklerini belirten Dönmez, "Böylece tüketimin yoğun olduğu bölgelerde hızlı bir şekilde yeni kaynak noktaları oluşturacağız. Ertuğrul Gazi'nin ilk gaz dolum operasyonunu, yani gemiden gemiye LNG transferini de önümüzdeki hafta salı günü, 29 Haziran'da gerçekleştireceğiz." dedi. AA

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