Türkiye nitelikli iş gücünün en az tercih ettiği ülke

Deutsche Welle’de yer alan habere göre; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, başka bir ülkeye göç etmek isteyen yüksek öğrenim görmüş nitelikli iş gücünün tercih ettiği ülkeler sıralamasında sonda yer alıyor.

Ülkelerle ilgili mesleki olanaklar, gelirler ve vergiler, gelecek beklentisi, aile üyeleri için sunulan imkânlar, sektörel gelişmişlik, çeşitlilik ve hayat kalitesi gibi yedi ayrı kalemde yapılan değerlendirmelerin tamamında Türkiye, 36 OECD üyesi arasında en az cazip görülen ülke oldu. Listenin sonundaki Türkiye’yi Meksika, Yunanistan, İtalya ve Polonya takip etti. Tüm kalemlerin toplamında en cazip ülke Avustralya olurken, özellikle yabancı diplomaların tanınmasında zaman zaman göçmenlere zorluk çıkaran Almanya listede 12’nci sırada yer aldı. Üniversite öğrencilerinin eğitim tercihi bakımından üçüncü sırada bulunan Almanya, girişimcilerin ise tercih ettiği altıncı ülke oldu.

Okunma Sayısı: 121

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.