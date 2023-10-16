Türkiye para bulmakta zorlanıyor

İsrail-Hamas savaşı ile Türkiye’nin çevresinde tansiyon bir kez daha arttı. Yabancı yatırımcıyı ikna için ülke ülke gezen Mehmet Şimşek’in işi daha da zorlaşırken, uzmanlara göre Türkiye hâlâ “tam güven” vermiyor.

Kırklareli Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın bir bölgesel savaşa dönüşme ihtimali sebebi ile uluslararası finansal hareketlerin “güvenli limanlara” yöneleceğini söyledi. t24’ün haberine göre, Türkiye’nin çevresindeki çatışma ve risk alanlarının kısa vadeli sermaye girişlerinin azalmasına neden olabileceğini, yabancı doğrudan yatırım kararlarının da askıya alınabileceğini kaydeden Prof. Alçın, “Uluslararası yabancı fonlar açısından Türkiye şimdilik ‘izlenenler’ listesinde bulunmaya devam ediyor” diyor. Haber Merkezi

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