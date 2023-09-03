Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, negatif faizle insanların tüketime koştuğunu ve tasarruf yapmanın cezalandırıldığını belirterek, “Üretimin artmadığı, tüketimin çılgına döndüğü bir ekonomiyi ne diye sattık: Üretim-yatırım-istihdam-ihracat ve cari fazla... Cari dengeyi hiç söylemiyorum (-60 milyar dolara kadar çıktı). Çünkü tüketimi karşılayacak üretimi gerçekleştiremedik ve dış ticaret açığımız yıllık bazda 48 milyar dolar seviyelerinden 122 milyar dolar seviyelerine yükseldi” dedi.

Kahveci şöyle yazdı: “Erdoğan TOBB yönetimini kabul ettiğinde “dengeler yerine oturacak” dedi. İyi ama o dengeleri kim bozdu? Kim ülkeyi enflasyon ve tüketim çılgınlığının içine soktu? Daha acı olan şuydu: Türkiye yüksek talebe rağmen üretemez noktaya geldiğini açık ve net şekilde göstermiş oldu. Türkiye üretim gücünü kaybetti ve bunu da aslında bu politika ile açığa çıkarmış oldu.”

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