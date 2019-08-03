"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Türkiye yılın ilk altı ayında altına 52 milyar lira aktardı

03 Ağustos 2019, Cumartesi 12:50
Türkiye'deki altın mevduatları, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre 20 milyar liraya varan artış kaydederek 52 milyar lirayı aştı.

Yurt içinde gram altının fiyatında ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,1'lik yükseliş yaşanırken, altın mevduatları da 52 milyar lirayı aştı.

Yurt dışında küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankaları para politikaları ve yurt içinde döviz kurundaki gelişmelerin yön verdiği ilk yarıda yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, bu durum altına talebin artmasını beraberinde getirdi.

Artan talebin etkisiyle 2018'in ilk yarısını 184,7 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, bu yılın aynı döneminde 262,5 liraya yükseldi. Böylece altının gram fiyatı, geçen bir yıllık süreçte yüzde 42,1 artış kaydetti.

Aynı dönemde dolar/TL 4,5862 seviyesinden 5,7925'e çıktı ve yüzde 26,3 yükseldi.

Altın talebinin ve döviz kurundaki artışın etkisiyle, Türkiye'deki altın mevduatlarının TL karşılığında da önemli yükseliş yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları ilk yarıda 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 61,2 artarak 52 milyar 58 milyon 316 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, geçen yılın ilk yarısında 32 milyar 289 milyon 273 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da 20 milyar liraya yakın bir artışa işaret etti.

İstanbul'da 16,5 milyar liralık altın mevduatı var

Türkiye'de, 2019'un ilk yarısı itibarıyla en fazla altın mevduatına sahip kent 16 milyar 513 milyon 294 bin lirayla İstanbul oldu. İstanbul'u 5 milyar 423 milyon 406 bin lirayla Ankara, 2 milyar 881 milyon 323 bin lirayla İzmir ve 1 milyar 903 milyon 802 bin lirayla da Bursa takip etti.

Bu dönemde Konya'da 1 milyar 482 milyon 689 bin liralık, Kocaeli'de 1 milyar 338 milyon 510 bin liralık ve Antalya'da 1 milyar 308 milyon 624 bin liralık altın mevduatına yatırım yapıldı. Böylece 7 kentte altın mevduatı tutarının 1 milyar liranın üzerine çıktığı görüldü.

Altın mevduatının en düşük olduğu kent ise 27 milyon 724 bin lirayla Ardahan oldu. Ardahan'ı 31 milyon 320 bin lirayla Bayburt, 34 milyon 664 bin lirayla Tunceli, 37 milyon 170 bin lirayla da Kilis izledi.

Altın mevduatı en fazla Nevşehir'de arttı

Toplam altın mevduatının 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı kent, yüzde 87,8 ile Nevşehir oldu. Nevşehir'in 2018'in haziran sonunda 118 milyon 666 bin lira düzeyinde bulunan altın mevduatı, bu yılın ilk yarısı itibarıyla 222 milyon 879 bin liraya ulaştı ve 104 milyon 213 bin lira artmış oldu.

Altın mevduatı artışında Nevşehir'i yüzde 85,7'yle Iğdır, yüzde 85,1'le Çankırı, yüzde 83,5'le Kütahya, yüzde 82'yle Ardahan, yüzde 80,2'yle de Aksaray takip etti.

Söz konusu dönemde altın mevduatının Türkiye'nin 80 kentinde artış kaydettiği görülürken, tek azalış yaşanan kentin Batman olması dikkati çekti. Batman'ın altın mevduatı 2019'un ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azalarak 167 milyon 742 bin liradan 153 milyon 641 bin liraya geriledi.

AA

Etiketler: Türkiye, altın, mevduat
Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye yılın ilk altı ayında altına 52 milyar lira aktardı

    Cevad Zarif, Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a davet edildi iddiası

    İdlib'de 750 bin sivil yerinden edildi

    Balıkesir'deki otobüs yangınında ölenlerin kimlikleri açıklandı

    Hacı adayları ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'yi ziyaret ediyor

    Norveç'te PKK adına faaliyetlerde bulunan terörist Bursa'da yakalandı

    Vergi borcu veya cezası bulunanlar açıklanacak

    Hakkari'de kaçak ticaret yapan köylülere ateş açıldı: 14 yaşındaki çocuk öldü

    Çin tabelalardaki İslâmî ifadeleri kaldırıyor

    Çin ile ABD arasında ticaret gerilimi tırmanıyor

    Suudi Arabistan beklettiği Türk tırlarının geçişine izin verdi

    Ekmiyoruz, ithal ediyoruz

    İnsanları ölüme gönderemeyiz

    İzmir belediyesindeki memurlara yüzde 72 zam

    Edward Snowden: Facebook sizi gözetliyor

    Trump'tan Avrupa'ya 'IŞİD' tehdidi

    Yeni havalimanında problemler bitmiyor

    NATO Genel Sekreterinden 'S-400' açıklaması

    Denetim değil, sansür

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbre hukuka dönerken
    Cevher İLHAN

    Parti kurmak “hıyanet”se…
    Genel

    İnsanları ölüme gönderemeyiz
    Süleyman KÖSMENE

    Şeytanın desiselerini çökerten risale
    Hüseyin Şahinoğlu

    Uyuma ve uyanma farkındalığı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ekmiyoruz, ithal ediyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ekonomide dinamik güç: Yerli üretim
    Risale-i Nur'dan

    Hac, küllî mertebede bir kulluktur
    Mehmet ÇETİN

    İhlâsta çok Nurlar ve kuvvetler vardır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.