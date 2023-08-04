Türkiye yüksek enflasyonda Avrupa’nın zirvesinde

Türkiye, yüksek enflasyonda Avrupa ülkeleri arasında zirveye çıktı. Öte yandan dünyada ise sekizinci sırada yer aldı.

Türkiye, ülkeler hakkında gayrisafi yurtiçi hasıla, işsizlik, faiz oranı gibi ekonomik verileri derleyen internet sitesi Trading Economics verilerine göre yüzde 47.83 ile Avrupa birincisi oldu. Trading Economics’de yer alan verilere göre, Türkiye’yi, yüzde 20.1 oranıyla Macaristan izledi. Macaristan’ı yüzde 13.7’lik enflasyon oranıyla Sırbistan, yüzde 13.2’lik oranıyla Moldova takip etti. Türkiye’nin sekizinci sırada yer aldığı dünya sıralamasında, ilk sırada yüzde 404’lük enflasyon oranıyla Venezuela yer aldı. Haber Merkezi

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