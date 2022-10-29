TÜSİAD: Refah kaybımız yüksek

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, reel sektörün krediye erişimde sorun yaşadığını söyledi.

Bodrum’da yapılan “İş İnsanları Zirvesi”nde konuşan Orhan Turan, finansmana erişimde yaşanan zorluklara dikkat çekti. Turan, “Yoğun regülasyon döneminden geçen finansal kesimin de bu regülasyonlar çerçevesinde kredi vermesi daha da zorlaşıyor. Unutmayalım ki, sağlıklı işleyen üreten, istihdam yaratan bir reel kesimin arkasında bu süreci destekleyesağlıklı işleyen bir finansal sektöre ihtiyaç var” diyen Turan, “Uyguladığımız politikaları dizayn ederken bu süreçleri göz önünde bulundurmalıyız” ifadesini kullandı.

“Türkiye’nin 2013’ten bu yana global ekonomiden aldığı payın hızla düşmesinin herkesi düşündürmesi gerektiğini” söyleyen Turan, “Bundan 10 yıl evvel ülke ekonomimizin dünyadan aldığı pay yüzde 1,2’lerdeyken bugün bu pay yüzde 0,8’e kadar düşmüş durumda. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7’lik bir büyümeyi yakalamamıza rağmen, ekonomideki öncü göstergeler hem ihracatımızda, hem iç ekonomide ve üretimde yıl sonuna doğru hızlı bir yavaşlamayı işaret ediyor. Cari açık halen artış trendinde. Enflasyon hedeflediğimiz seviyelerde değil, refah kaybımız yüksek” dedi.