TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Hükümet tarıma odaklanmalı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Ramazana sayılı günler kala market fiyatlarına bakıldığında geçen ay sonuna göre 6 üründe fiyat değişimi görülmezken, 11 üründe azalma, 23 üründe ise fiyat artışı oldu." dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazana sayılı günler kala market fiyatlarına bakıldığında, geçen ay sonuna göre 6 üründe fiyat değişimi görülmezken, 11 ürünün fiyatında azalış, 23 ürünün fiyatında ise artış olduğunu belirterek, "Kırmızı mercimek, kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve toz şeker fiyatında değişim yaşanmadı. Fiyat düşüşü yüzde 48 ile en fazla sivri biberde meydana geldi." dedi.

Bayraktar, TZOB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan öncesi gıda fiyatlarının seviyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ramazana sayılı günler kala market fiyatlarına bakıldığında, geçen ay sonuna kıyasla 6 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 11 ürünün fiyatının azaldığını, 23 üründe ise fiyat artışı olduğunu ifade eden Bayraktar, "Kırmızı mercimek, kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve toz şeker fiyatında değişim yaşanmadı. Fiyat düşüşü yüzde 48 ile en fazla sivri biberde meydana geldi. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 35,5 ile yeşil soğan, yüzde 20,3 ile patlıcan, yüzde 19,3 ile salatalık, yüzde 16,3 ile ıspanak ve yüzde 14,8 ile kabak izledi." diye konuştu.

Bayraktar, üretici fiyatlarında ise geçen ay sonuna göre 13 üründe fiyat değişimi olmadığına, 8 ürünün fiyatında azalma, 11 ürünün fiyatında artış olduğuna işaret ederek, "Fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 53,1 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 38,9 ile patlıcan, yüzde 30,8 ile salatalık izledi." ifadesini kullandı.

Üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 50 ile havuç ve limonda görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, bunları yüzde 42,9 ile patatesin takip ettiğini söyledi.

"Girdi maliyetlerini aşağı çekmemiz lazım"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bayraktar, bir soru üzerine, sebze ve meyvenin ucuzlaması için çiftçinin üretime devam etmesi gerektiğini söyledi. Bayraktar, şunları kaydetti:

"Çiftçiyi tarlada tutamazsak bu pahalılık devam eder. Üreticilerin maliyetlerinin aşağı düşürülmesini talep ediyoruz. Bununla ilgili de hükümetimize bir rapor sunduk. Kur, 2018'in Eylül ayında Rahip Brunson olayından sonra fırladı. Kurla mazot, gübre, ilaç ve tohum gibi girdiler de yukarı fırladı. Kurun yüzde 26 civarında aşağı düşmesine karşın bizim girdi fiyatlarımız aşağı düşmedi. Ucuzluk istiyorsak üreticinin girdi maliyetini aşağı çekmemiz lazım. Pazarlama ve finansman sorunlarımız var, sosyal güvenlik primlerimiz yüksek. Prim gün sayısının 15'e düşürülmesi suretiyle ödenecek prim miktarını aşağı çekmemiz lazım. Tarımda kayıt dışılık çok fazla. Bunla ilgili hem Çalışma hem Tarım bakanımıza bir rapor sunduk. Bunları da kendilerinden bekliyoruz."

Bayraktar, hükümetten tarıma odaklanılmasını istedi. Artan maliyetler ve gübre kullanımının yeterli olmaması nedeniyle buğday rekoltesinin olumsuz etkileneceğini dile getiren Bayraktar, "Hükümetten taleplerde bulunduk. Bu talepler yerine gelmezse elbette bununla ilgili çalışma yaparız ancak ülke kaybeder." diye konuştu.