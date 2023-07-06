Üç yıldır hiperenflasyondayız

ENAG’dan yapılan açıklamada Türkiye’nin 2020’den bu yana hiperenflasyon döneminde olduğu söylendi.

Rasyonel zemin bu mu?

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) “Ekonomide Gelişmeler” raporunu yayımladı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin dördüz açık yaşadığı belirtilerek, şöyle denildi: “Ekonomide klasik ikiz açık (cari açık ve bütçe açığı) artık farklı bir yapısal özellikle dördüz açık halini almıştır. Finansal teknolojilerin gelişmesiyle yapma (üretimde karşılığı olmayan) ürünlerin de etkisiyle cari açık ve bütçe açığının yanına rezerv açığı ile üretim açığı eklenmiş, bunlara paralel olarak da teknoloji açığı kendini ortaya çıkarmıştır.” ENAG, Türkiye’nin 2020’den bu yana hiperenflasyon döneminde olduğunu belirtti.

Ekonomi faiz yükü altında

Raporda dikkati çeken diğer bulgular ise şöyle: “Ekonomimiz dış ve bir o kadar da iç borç ve onların faiz yükü altında kilitlenmiştir. Ekonomik büyüme, yıllık bazda cumhuriyet ekonomi tarihi ortalama değerinin altında kalmış ama gerçek olmayan bir zenginlik hikayesi yazılmaya çalışılmıştır. Yıllarca biriken döviz yükümlülüğü 2018 yılından itibaren ekonomik tıkanmayla beraber içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Politik yapının değişmesi, ekonomideki etkinliği tam anlamıyla dağıtmış, kurumsal yapı bozulmuştur. Ortalama bir hane halkı, bir otomobil bile alamayacak gelir yapısına dönüşmüştür.”

Haber Merkezi