Uçak biletleri de zamlandı

İç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön için 999 lira olan tavan fiyatı, bin 150 liraya yükseltildi. Havayolu şirketleri, yeni belirlenen tavan fiyatı üzerinden biletleri dün itibariyle satışa sundu.

Havayolu şirketleri, yakıta gelen zam ve maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle iç hat bilet fiyatlarında tavan ücretin artırılmasını talep ediyordu. Tavan ücretinde son yapılan artışla birlikte 2022 yılında toplamda beşinci kez iç hat biletlerine yansıtıldı. Tavan ücretinde sene başında 599 lira olarak belirlenen en yüksek bilet fiyatı, kademe kademe yükseltilirken; son olarak haziran ayında 999 liraya kadar çıktı. Yeni belirlenen tavan fiyatıyla havayolları, bugünden itibaren yurt içi uçuşlarda ekonomi sınıfı tek yön, en yüksek bilet fiyatını bin 150 lira olarak satışa sunmaya başladı. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.

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