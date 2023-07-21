Uçak biletlerine % 43 zam

Akaryakıta gelen ÖTV ve KDV zammı sonrası hava yolu ulaşımı da etkilendi.

İç hatlarda tek yönde uçuşlarda uygulanan tavan fiyat yaklaşık yüzde 43’lük artışla 1150 TL’den 1650 TL’ye yükseltildi. Habertürk’ün aktardığına göre, tavan fiyatın yükselmesinin ardından havayolu şirketleri çeşitli noktalara 1650 TL’ye bilet satışına başladı. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor. 2022 başında 599 lira olan tavan fiyat daha sonra 1150 liraya revize edilmişti. Haber Merkezi

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