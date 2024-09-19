Ücretleri düşürerek enflasyon düşmez

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, iktidarın enflasyon tahminlerinin ve buna odaklı zam politikasının emekçiyi aç bıraktığına dikkat çekerek AKP’nin ekonomi yönetimini eleştirdi.

Çerkezoğlu, “Enflasyonun nedeni ücretler olarak gösteriliyor. Bu kocaman bir yalan. Türkiye’de enflasyonun nedeni ücretler asla değil. Eğer enflasyonla gerçek anlamda bir mücadele verilmesi düşünülüyorsa enflasyonun nedeninin doğru teşhis edilmesi lazım. ‘Enflasyonun nedeni ücretler’ dediler, yıl ortasında asgari ücreti artırmadılar ama ne oldu? Milyonlar açlıkla yüz yüze kalırken enflasyon düşmedi. Dolayısıyla enflasyonla gerçek bir mücadele, üretime dayalı, kalıcı, güvenceli istihdam yaratacak bir ekonomik politika ve enflasyonu yaratan gerçek sebeplerle etkin bir mücadele şart. Ücretleri baskılayarak enflasyon düşmez, ücretleri enflasyonun sebebi olarak göstermekle de enflasyon düşmez. Ücretleri bu şekilde düşürerek en fazla alım gücünü düşürüp milyonları açlıkla yüz yüze bırakırsınız” dedi.

Ankara - Anka