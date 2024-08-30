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30 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Ücretleri düşürmekle enflasyon düşmez

30 Ağustos 2024, Cuma 12:29
IMF raporundaki “ücret zamları geçmiş değil, gelecekte beklenen enflasyona göre yapılsın” teklifi tepkiyle karşılandı.

Sadece sosyal gerilim artar

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez: “Peki, ama geçmişteki enflasyonu kim yaşadı? Ücretli her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında sürekli geriye gitmedi mi? Geçmişin tazminatını onlara ödemek gerekmiyor mu? Ücretleri enflasyon kadar arttırmayarak sadece sosyal gerilimi arttırırız.”

Vergi ödemeyenler varken

“Vergi ödememiş, kayıt dışına çıkmış, bu yolla elde ettiği geliri servetine eklemiş ve bunu lüks otomobil, ev ve eşyalarla sergileyen insanların kayıt dışı varlıklarını servet beyanı getirip vergilendirmek yerine yoksullukla savaşan ücretliye düşük zam yaparak enflasyonla mücadele edilemez.”

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Ücretleri düşürmekle enflasyon düşmez

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, IMF’nin “ücretlilere yapılacak zamların geçmiş enflasyona göre değil gelecekte beklenen enflasyona göre yapılması” yolundaki önerisine tepki gösterdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye raporunun basın bildirisi gece yayınladı. İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, raporda öne çıkan noktalara değinirken önemli tespitlerde bulundu. Eğilmez, ücretlilere yapılacak zamlarda beklenen enflasyonun baz alınması yolundaki IMF uyarısına tepki gösterirken yorumunu şöyle bitirdi: Bunları IMF söylemez, biz söyleyelim.

Eski Hazine Müsteşarı, akademisyen ve yazar Dr. Mahfi Eğilmez, IMF’nin Türkiye raporuna ilişkin değerlendirmeler yaptı. Eğilmez raporda, Haziran 2023’ten bu yana atılan adımlardan övgüyle söz edildiğini anımsatırken, daha sıkı adımlar atılmasının önerildiğini ifade etti. 

Mahfi Eğilmez, IMF’nin “ücretlilere yapılacak zamların geçmiş enflasyona göre değil gelecekte beklenen enflasyona göre yapılması” yolundaki önerisine yönelik şu soruları gündeme taşıdı:

Peki ama bu geçmişteki enflasyonu kim yaşadı? Ücretli her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında sürekli geriye gitmedi mi? Geçmişin tazminatını onlara ödemek gerekmiyor mu?

IMF’nin görevleri ekonomiyle sınırlı

Mahfi Eğilmez, şöyle devam etti: “Ücretleri enflasyon kadar artırmayarak sadece sosyal gerilimi artırırız. Vergisini ödememiş, kayıt dışına çıkmış, bu yolla elde ettiği geliri servetine eklemiş ve bunu bir marifetmiş gibi lüks otomobillerle, evlerle, eşyalarla sergileyen insanların bu kayıt dışı varlıklarını servet beyanı getirerek yakalayıp vergilendirmek yerine yoksullukla savaşan ücretliye düşük zam yaparak enflasyonla mücadele edilemez.” IMF’nin Türkiye raporunda ücretlerle ilgili bölüm şöyle: Hâlâ yüksek olan enflasyon ataletiyle mücadele edilmesi gerekiyor. Fiyatların, ücretlerin ve diğer sözleşmelerin (kiralar gibi) yıllık olarak ve ileriye dönük enflasyona göre belirlenmesi, beklentilerin sıfırlanması ve rekabet gücünün korunması açısından kilit önem taşıyor. Göreli fiyatlar ayarlandıktan sonra, geriye dönük endeksleme ortadan kaldırılmalı ve kamu sektörü tarafından yönetilen fiyatlar üretim ve bakım maliyetleriyle uyumlu hale getirilmelidir.

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