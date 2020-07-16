Ücretsiz izin 2021’e uzuyor

AKP’nin Meclis’e sunduğu torba kanunla işçilerin 2021 Temmuz ayına kadar ücretsiz izne çıkarılmalarının önü açılıyor.

AKP hükûmetinin normalleşmenin hızlandırılması gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu “torba kanun” ile işçiler 2021 Temmuzu’na kadar ücretsiz izne çıkarabilecek. Teklif ile sözleşmeyi feshetme alanı genişletiliyor. Soma katliamının ardından tazminatsız işten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatına ilişkin düzenleme de teklifte yer aldı.

Torba öneride yer alan düzenlemelere göre işverenlerin gelecek yılın temmuz ayına kadar işçileri ücretsiz izne çıkarmalarının önü açılıyor. Diken’in haberine göre, ayrıca işten çıkarma yasağı uzatılıyormuş gibi gösterilse de patronun sözleşmeyi feshetme alanı genişletiliyor. Kısa çalışmada süre uzatılarak işçilerin daha düşük ücret almalarının önü açılırken işverenlere kısa çalışmadan ve ücretsiz izinden vazgeçmeleri halinde bedeli işsizlik fonundan karşılanmak üzere destek veriliyor.

Bir yıl uzatma yetkisi

İşverene sağlanacak destek işçilerin işsiz kaldıklarında yararlanmaları için oluşturulan işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Hükûmet ayrıca bir ödeme yapmayacak. Cumhurbaşkanı, işten çıkarma yasağı ile işverene işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisi süresini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek. Bu da ücretsiz izne çıkarılan işçilerin gelecek yılın ortasına kadar aylık 1168 lira geçinmek zorunda kalacakları anlamına geliyor. Bu arada, Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği facianın üzerinden 6 yıl geçtikten sonra “tazminatsız” işten çıkarılan işçiler için de torba öneride düzenleme yer alıyor.