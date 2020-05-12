Uçuşlar daha pahalı olacak

Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği, uçuşlarda sosyal mesafenin salgını önlemeyeceğini ve zorunlu tutulursa bilet fiyatlarının yüzde 54’e kadar artması gerektiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği (IATA) uçaklarda boş koltuk bırakmanın salgını önlemeyeceğini ifade ederek, “Sosyal mesafe uygulanırsa fiyatların ciddi oranda artması gerekir” dedi. IATA uçuşlarda yolcuların yüzlerini koruyucu bir eşya veya maske ile kapatmasını, mürettebatın ise maske takmasını öneriyor. IATA’dan yapılan açıklamada, “Sektörün ortalama kâr eşiği yük faktörü yüzde 77. Sosyal mesafe önlemleriyle maksimum yük faktörü yüzde 62’ye düşecek. Bu da birim maliyetlerinde keskin artışa neden olur. Havayolu şirketlerinin sadece kâr eşiğini yakalaması için bile 2019 yılına göre bilet ücretlerinin bölgeden bölgeye yüzde 43 ila 54 artması gerekir” ifadeleri kullanıldı.

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