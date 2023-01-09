'Uçuyoruz ama biz değil, ürünlerimiz uçuyor'

Osmaniye’de oto aksesuar işi yapan esnaf Ali Çalış, son birkaç yıldır işlerinin çok zayıfladığını söyledi.

Çalış, “Geçen sene ben oto boyun yastığının çiftini; 3 liradan alıp 10 liraya satarken, bu sene 80 lira, 85 lira. Uçuyoruz, uçuyoruz ama biz değil bizim ürünlerimiz uçuyor, fırsatçılar uçuyor. Allah sonumuzu hayır eylesin’’ dedi.

Osmaniye’nin Kadirli İlçesinde 5 yıldır oto sanayi sitesinde oto aksesuar işi yapan Ali Çalış, işlerinin düşmesinden yakındı.

Çalış, “Beş yıldır Kadirli’de oto aksesuar işi yapıyorum. Son bir yıldır, bir buçuk yıldır felaket işimiz zayıfladı. Daha önce filmin topunu 1500 liraya alırken şu an 3 bin 500 lira oldu. Adamın çektirecek gücü yok, geliyor bize ‘abi 30 liram var, tek cam film çeker misin?’ çekeyim ama ne renk tonu tutuyor ne film markası tutuyor. Ama eskiden böyle değildi komple yeniliyorduk. Şimdi ondan dolayı işler de düştü, kiralar arttı. Bütün aksesuar ürünleri dışarıdan ithalatla geliyor ama lakin dolar üstünden. Dolar çıkıyor malzeme ürün fiyatı artıyor, dolar düşse ürün fiyatı yine düşmüyor. Böyle bir ortama düştük bakalım Allah sonumuzu hayır eylesin.”

Osmaniye - anka