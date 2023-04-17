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17 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

'Ucuz et için 8 saat sıra bekliyoruz'

17 Nisan 2023, Pazartesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı faaliyet gösteren Halkın Bakkalı isimli satış noktası önünde ucuz et kuyruğu oluştu. 8 saattir sıra bekleyenler hükümete tepki gösterdi.

İhtiyaç sahiplerine ‘askıda ekmek’

 

Gazete Duvar’ın haberine göre, 1954 doğumlu olduğunu ve eski Türkiye’yi de bildiğini aktaran Ömer Ünsal, “Zat-ı muhterem her köşeye sıkıştığında eski kuyruklardan bahsediyor. 70’lerdeki kuyruktu da bu değil mi? Kaldı ki, ben eski Türkiye’de bu kuyruğu görmedim” dedi. Manav reyonlarının önünden geçmeye çekindiğini ifade eden Filiz Hanım, Baştakiler gitmeden bize rahat yok” sözlerini dile getirdi. Emekli olduğunu belirten Ümit Bey, “Üç kuruş ucuza üç gram et alabilmek için gece 4’ten beri kuyruk bekliyoruz. Bizi bu hale getirenler utansın. İnşallah 14 Mayıs’ta çözüm gelecek” dedi.

Haber Merkezi

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