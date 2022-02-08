Ukrayna krizi gıdayı vuracak

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’nin 2021 yılındaki buğday ithalatının yüzde 86.6’sını Rusya ve Ukrayna’dan gerçekleştirdiğini belirterek, bu iki ülke arasındaki sorunun başta ekmek olmak üzere gıda fiyatını olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA İthalatta sorun yaşatmasının önemli ölçüde işlenmiş ürün ihracatını da olumsuz etkileyeceğini belirten Bayraktar, bunun tedbirlerinin şimdiden alınması gerektiğini belirtti. Bayraktar, “Ülkemiz, 2021 yılında toplam buğday ithalat miktarının yüzde 86,6’sını Rusya ve Ukrayna’dan gerçekleştirdi. Ayrıca arpa ithalat miktarının yüzde 79,4’ü, ayçiçeği ithalat miktarının yüzde 11,4’ü ve soya ithalat miktarının ise yüzde 13,3’ü yine bu ülkelerden gerçekleşti. Bu ülkelerden en yüksek ithalat buğdayda yaşandı. Diğer yandan Türkiye, buğday ithalatının önemli bir kısmını dahilde işleme rejimi kapsamında un ve undan mamul ürünlere dönüştürerek ihraç ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki buhrandan dolayı ithalatta sorun çıkması, başta ekmek olmak üzere gıda fiyatlarını olumsuz etkileyecektir. Ürün bulunamaması önemli ölçüde buğdayın işlenmiş ürünlerinin ihracatının kısıtlanmasına ve fabrikalarının çalışmamasına sebep olacaktır” dedi.

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