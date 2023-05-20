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20 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Ülke IMF’lik halden beter

20 Mayıs 2023, Cumartesi 23:04
Uluslararası finans uzmanı Dr. Murat Kubilay, ekonomide yaşanan gelişmelere dair karanlık bir tablo çizdi. Kubilay, iktidarın dış borçlanmaları ile ilgili, “Ülke zaten IMF’lik halden beter” dedi.

Uluslararası finans uzmanı Dr. Murat Kubilay, 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunun ardından ekonomide yaşanan gelişmelere dair karanlık bir tablo çizdi. Kubilay’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle: “Seçimlerde ilk tur geride kaldı. Rezervler tarihi dipte. Döviz alımında kısıtlamalar mevcut. Ancak Kapalıçarşı ve bankalararası piyasa arasındaki döviz kur farkı da azaldı. Dolar kuru resmi olarak sadece 19,80. Öyleyse neler oluyor? Herkesin anlayacağı şekilde açıklayalım. Uzun hikayenin merkezinde yine rezervler ve örtülü döviz satışları var. Ancak bu sefer başrolde KKM var. KKM’ye hem dövizden hem de TL’den geçiş olabiliyor. Ancak son dönemdeki artış çok büyük ölçüde dövizden. Veriler açıklanmıyor ama döviz mevduat hacmindeki düşüş ima ediyor.”

Bu kadar borcumuz ötelenmiş

“6 Ocak 2023 kapanışı itibarıyla toplam KKM 73,2 milyar dolardı. 12 Mayıs kapanışı itibarıyla toplam hacim 119,9 milyar dolara ulaştı. Yani yaklaşık 4 ayda 46,7 milyar dolar yükseldi. KKM ile döviz bozanların dövizi swap ve zorunlu karşılıklarla TCMB’ye geçti. Böylece TCMB elindeki yeni kurşunları da sonuna kadar kullandı. Başka kaynaklar da vardı, ancak uzun süredir başrol KKM’de ve bu eğilim ivmesini sürdürüyor. İhracatçıdan toplanan dövizler ise etkisiz. Hacmi fazla ama ithalat çıktısının çok gerisinde. İhracattaki döviz geliri karşılığı sağlanan reeskont kredilerinin de önemi ihmal edilebilir düzeye düştü. İkinci ana faktörse Rusya. Yani Türkiye’deki seçimlere hala dolaylı müdahale söz konusu. Hatırlayalım, önce Akkuyu için önden para gelmiş ardından oligark paraları akmıştı. Bu seferki ise BOTAŞ ile Gazprom arasındaki doğalgaz sözleşmesiyle ilintili. Resmi veri yok, çünkü Rusya bize kıyak geçmiş ve bunun karşılığında hangi ulusal çıkardan feragat ettiğimizi açıklamak istemiyorlar. İddia edilen miktar 24 milyar dolar. Bu kadar borcumuz ötelenmiş.”

Şimdi farklı mı?

“Geride kalan kış ılık geçti ancak yine doğalgaz yaktık ve alımlarda Rusya ana oyuncu oldu. Elektrik santralleri ve sanayi de doğalgaz yakıyor. Peki bu sürede BOTAŞ’a TCMB’den satılan döviz ne kadar? Tamı tamına 0. Hemen söyleyeyim, Kapalıçarşı BOTAŞ’ın dişinin kovuğuna yetmez. Sırada rezervler var. Brüt altın ve döviz toplam rezerv 105,1 milyar dolar. Net rezervler sadece 2,3 milyar dolar. En son bu düzeye düştüğünde 21 yıl önce IMF anlaşması imzalamıştık. Şimdi farklı mı? Katar’dan 15, BAE’den 5, Çin’den 6 ve G. Kore’den 2 milyar dolar swap aldık. Suudi Arabistan’dan 5, Azerbaycan’dan 2 ve Libya’dan 1 milyar dolarlık mevduatı da unutmayalım. Yaklaşık 36 milyar dolarlık swap ve mevduat anlaşması var. Bir de Rusya’dan 24 milyar dolarlık doğalgaz limiti. Hepsi büyük ölçüde kullanılmış. Yani ülke zaten IMF’lik halden beter.” 

Haber Merkezi

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