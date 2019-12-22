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Ülke ülke dolaşıp dünyaya logolu çikolata satıyor!

22 Aralık 2019, Pazar 20:01
Promosyon sektörünün son yıllardaki en çekici ve yoğun talep gören ürünlerinden biri olan logolu çikolatayla ülke sınırlarını aşan bir üne kavuşan e-şeker, ihracat yaptığı ülke sayısını artırarak ülkemize döviz girişine katkıda bulunuyor. Türk promosyon sektörünün en büyük logolu çikolata şeker üreticilerinden biri olan E-şeker, ihracat pazarlarını artırmaya devam ediyor.

Avrupa, Afrika ve Ortadoğu gibi dünyanın çeşitli ülkelerini dolaştıklarını belirten iş adamı Fırat Parto, “Ülke ülke dolaşıp, Türk çikolatasının kalitesini anlatıyoruz. Yılda 5 milyon logolu çikolata paketleme, 100 bin adet de kutulama kapasitesine sahibiz. Bu yıl kapasitenin yüzde 60’ına, 2020’de ise yüzde 90’ına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi

‘Dünyanın her yerinden sipariş alıyoruz’

E-şeker kurucusu ve Genel Müdürü Fırat Parto, “Tüm planlarımızı ihracat üzerine kurup, yurt dışında ayak basmadık ülke bırakmıyoruz. Fuarlara katılıp Türk çikolatasını tanıtıyoruz. Çikolata ve şekere inovasyon kattık, hem bireysel, hem kurumsal ürünler hazırladık. Ürünlerimizle markalara daha fazla değer kazandırıyoruz. Kişilere, şirketlere, STK’lara ve resmi kurumlara özel hazırladığımız logolu çikolatalar için dünyanın her yerinden siparişler almaya başladık” dedi. 

Kurumsalda Hollanda, bireyselde İtalya ağırlıkta

Promosyon ürünlerinde en fazla talebin Avrupa’dan geldiğini belirten Parto, ''Kurumsalda Hollanda, Almanya, Belçika ve Romanya, bireysel ürünlerde ise İtalya, Fransa ve İspanya öne çıkıyor. İster bir kutu, isterse bin kutu sipariş gelsin. Dünyanın her yerine uçakla iki gün içinde teslim ediyoruz.” Diye konuştu.

‘2023 ihracat hedeflerine destek olmaya çalışıyoruz’

Özel tasarım kutularda hazırlanan logolu ürünlerle ülkemize döviz kazandırdıklarını anlatan E-şeker Genel Müdürü Fırat Parto, şöyle devam etti: “Firmalara ve kişiye özel tasarım ürünlerle Türk çikolatasını dünyaya tanıtıyoruz. Hedefimiz; dünyanın her yerine ihracatımızı artırmak. Ülkemizin 2023 ihracat hedeflerine biz de yaptığımız ticaretle döviz kazandırarak katkıda bulunmak istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki birçok fuara katılıyoruz.”

Fırat Parto, “Yılda 5 milyon adet logolu çikolata paketleme, 100 bin adet de kutulama kapasitesine sahibiz. Bu yıl kapasitemizin yüzde 60’ını, önümüzdeki yıl ise yüzde 90’a çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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