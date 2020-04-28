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28 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Uluslararası yük taşımacılığına yönelik yeni kararlar açıklandı

28 Nisan 2020, Salı 11:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakanı Karaismailoğlu, "Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyecek." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uluslararası yük taşımacılığında uygulanan tedbirlere ilişkin yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. 

Hükümet olarak bir yandan Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, diğer yandan da ekonominin bu süreçten en az zararla çıkması için çalıştıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın ticari amaçla yük getiren şoförlere ilişkin karantina süresinin indirilmesine yönelik talepte bulunduğuna dikkati çekerek, "Yayınladığımız genelgeyle Rusya ve Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya'dan Türkiye'ye yük getiren şoförlere uygulanan 14 günlük karantina süresi, şoförlerin araçtan inmemeleri ve belirlenen kurallara uyarak 72 saat içinde ülkeyi terk etmeleri haline uygulanmayacak. Araçlar ülkeye girdikten sonra Araç Takip Sistemi ile takip edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin ile karantina sürecine ilişkin görüşmesinin ardından Rusya Ulaştırma Bakanı ve Kazakistan Altyapı Bakanı başta olmak üzere ilgili bakanlarla görüşmeler yaptıklarını aktararak, konuya ilişkin genelge yayınlandığını vurguladı.

Genelgeye göre şoförlerin ülke içinde bulunduğu 72 saatlik sürede solunum sistemi enfeksiyon belirti ve bulguları geliştiğinde, en yakın sağlık kuruluşuna maskeyle başvuracağını taahhüt edeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Türk şoförlerimiz ise 72 saat içinde çıkış yapmayacaklarını beyan etmeleri halinde, ikametgahlarında 14 günlük ev karantinasında kalacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Zorunlu olmadıkça duraklama yapılmayacak"

Kovid-19 kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolünün sağlık birimlerince yapılacağını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti: 

"Kovid-19'a ilişkin semptomları görülen kişilere geçiş izni verilmeyecek. Giriş yapan tüm araçların ve kişilerin dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmasına devam edilecek. Yurda giren şoförler ihtiyaç görülmesi halinde devlet tarafından belirlenen mola yerlerine uğrayabilecek. Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergahlarında ilgili valilik ve kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacak. Şoförlerin zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmaları yasak."

AA

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