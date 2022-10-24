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24 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Umutlu son çeyrek

24 Ekim 2022, Pazartesi
Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) 2022 Yılı 3. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; yılın üçüncü çeyreğinde, 2021’in aynı dönemine göre yurt içi satışlarda ortalama yüzde 11.89’luk artış yaşandı.

Otomotiv Satış Sonrası Pazarında yılın ilk aylarında başlayan yükseliş trendi, böylelikle üçüncü çeyreğe de yansıdı. İlk üç çeyrekte satış, ihracat ve istihdamını artıran sektör, dördüncü çeyrekte de hızını korumaya odaklandı.

OSS’nin son anketinde üye firmalar, Otomotiv Satış Sonrası Pazarında yaşanan sorunların başında döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe dikkat çektiler. OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp söz konusu anket sonuçlarıyla ilgili olarak, “Satış Sonrası Pazarı, Otomotiv Endüstrisi içinde en istikrarlı büyüyen bölüm olmaya devam ediyor. İç pazar ve ihracatın paralel şekilde büyümesi, nitelikli iş gücünün artmaya devam etmesi, tüm ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonlara yüksek katılım olması, sektörün geleceğine olan inancı gösteriyor, bu da anket sonuçları ve önceki öngörüler ile örtüşen bir durum ortaya çıkartıyor” dedi.

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