''Un fiyatlarına aşırı zamlar geldi''

Aksaray Fırıncılar Lokantacılar Pastaneciler Odası Başkanı Halis Altınsoy, “Biz zor durumdayız. Biz bir torbada 200 TL fazla ödüyoruz. Her un bize zarar. Biz burada ne kadar az çalışırsak bizim karımıza. Ne kadar fazla ekmek çıkarırsak zararımıza çünkü una aşırı zam geldi” dedi.

Aksaray Fırıncılar Lokantacılar Pastaneciler Odası Başkanı Halis Altınsoy, ekmek üretim maliyetinin fırıncıları zora soktuğunu ifade ederek, Aksaray’da ekmeğe zam geleceğini söyledi. Halis Altınsoy, “Mevcut ekmek fiyatlarımız 200 gram 4.5 TL. Un fiyatları 380 liraydı şu an 600 lira. Sebebi devlet fabrikalara buğday veriyordu, fabrikalar da fırıncılara ucuz un veriyordu o bitti, ofis kaldırdı. Şu anda 380 liraya aldığımız un 600 lira oldu. 19 TL yakıt alıyorduk 26 TL oldu. Bunlar ana girdiler bütün malzemelerimizi asgari ücrete zam geldikten sonra zam koydular” dedi. Ekmek fiyatlarının 18 Temmuz’da belli olacağını söyleyen Altınsoy, “Geçen toplandık fakat ayın 18’ine son kararı verecekler. Çevre illerde 200-210 gram ekmek 7 TL olmuş durumda. Biz de gramında değişiklik olmaz. Çoğu yerde Nevşehir’de dahil onlar da ekmeğin 7 TL olmasını istemiş. Bizim istediğimiz fiyat 7 TL. Olması gereken fiyat 7 lira, fırıncı bir nefes alır” dedi. Aksaray - anka

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