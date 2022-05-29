Un ve şekerde sıkıntı artacak

Türkiye’de tarımda uygulanan yanlış politikalar nedeniyle un ve şekerde sıkıntılı bir dönem bekleniyor.

Çiftçinin toprağa yeterli gübre atamaması, devam eden Rusya-Ukrayna savaşının ve kuraklığın sebebiyle buğday arzının azalması buğday ithalatçısı konumunda olan Türkiye’yi zora soktu. Cumhuriyet’in haberine göre, şekerde ise şeker fabrikalarının satışının da etkisiyle 2022-2023 sezonunun zor geçeceği ifade edildi. Haber Merkezi

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