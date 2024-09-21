Üniversiteliler de kiralardan dertli

Edirne Trakya Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler, kentte artan kira fiyatları nedeniyle zorladıklarını belirtti.

Üniversite öğrencisi Miraç Çelik, “Buraya öğrenci olarak il dışından geldik, başlangıçta arkadaşlarla ev tutmayı düşündük, ancak kiralar çok pahalı olduğu için bu mümkün olmadı. Yurtta kalmak zorunda kaldık ve yurdumuz fakülteye çok uzak. Her gün git gel yapmak zorundayız. Ev fiyatları tutulacak gibi değil” dedi. Edirne’de üniversite öğrencileri, ev kiralarının yüksek olmasından yakındı. Salih Efe Bulut, şunları söyledi: “Kiralar 10-15 bin TL’den başlıyor, bayağı pahalı. Öğrenciler toplu şekilde eve çıkarsa ancak uygun olabilir. Tek kişi çıkmak çok zor. 2-3’ncü sınıfta toplu öğrencilerle eve çıkmayı planlıyorum ama fiyatlar düşerse. Şu an 5-6 kişinin aynı evi tutması gerekiyor, başka türlü imkân yok.”

Edirne - anka