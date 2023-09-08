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Üreten ve tüketen zorda

08 Eylül 2023, Cuma 23:58
Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman, Köyişleri komisyon üyesi Ömer Fethi Gürer, kavun üreten üreticiler ile tarlada görüştü.

Yaşadıkları sorunları anlatan üreticiler, kavunun tarladaki satışının kilosu 1 liraya kadar düştüğünü, işçi maliyetini bile karşılamadığı için hasat etmeyi düşünmediklerini, tarlaya hayvan sürüp kalan ürünü hayvan yemi olarak kullanacaklarını belirtti. Tarladaki kavunu hasat edemedik, tarlada kaldığını söyleyen çiftçiler, “Kilosu 1 liraya kadar düştü. Onu da tüccara verdiğimize değmez” diye konuştular. Kavunun kilogram maliyetinin 2 liranın üzerinde olduğuna dikkat çeken Gazi Özer, geçen sene 400 liraya aldıkları kavun ilacının bu yıl 1200 liraya çıktığını belirterek, “Dolara zam geldi diye, enflasyon yükseldi diye ilaca, gübreye, tohuma zam yapıyorlar ama üreticiler olarak biz ne enflasyon diyebiliyoruz ne dolar zammından bahsedebiliyoruz. Çiftçiyle ticaret yapanlar 10 kat zengin oluyor ama çiftçi hep yerinde sayıyor, Aracılar zengin oluyor, çiftçinin sırtından zengin oluyorlar, Ama çiftçiler kredilerini bile ödeyemiyor” şeklinde konuştu.  

KAVUNUN TARLADA KİLOSİ 1 TL

Ömer Fethi Gürer, “Üretici ürettiği ürünü satmakta zorlanıyor, çünkü tüccara mahkûm. Kamu bu anlamda üreticinin yanında olmalı. Kavunun tarlada kilosu 1 lira, kamyon üzeri pazarcı tezgahında 10 lira, markette ise kilosu 15 lira. Bu durumda ürün üreticiden çıkınca fiyat üzerine fiyat eklenmesi ile tüketici pahalı ürün ile karşılaşıyor. Üreten kazanamıyor. Üreten ve tüketenin ürünlerde yaşadığı soruna seyirci kalan bir iktidarla gıdada yaşanan sorunlar azalmıyor, artıyor” diye konuştu.

Ankara - Mehmet Kara

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