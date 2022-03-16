Üretici enflasyonu rekor tazeledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste şubatta bir önceki aya göre yüzde 13,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 30,61, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,88 artış gerçekleşti. Ocak ayında yıllık yüzde 52 artarak 11 yıllık endeks tarihinin rekorunu kıran Tarım-ÜFE, şubat ayında da rekor tazelemiş oldu. Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 7,4, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 13,49 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 26,22 artış kaydedildi. Ana gruplarda aylık bazda değişim ise canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,67, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,72, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 19,95 artış olarak kayıtlara geçti.