Üretici fiyatlarındaki enflasyon yüzde 134,06

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini yayınladı.

Buna göre Tarım-ÜFE, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,32 azaldı. Ancak fiyatlar, aralık ayına göre yüzde 17,72 artış kaydetti.

ÜFE’deki artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,52 oldu. 12 aylık ortalamalara göre ise üretici fiyatlarındaki enflasyon 134,06 olarak gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,51 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,49 artış ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,16 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 16,56 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,43 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 5,78 gözlendi.

İstanbul - Anka