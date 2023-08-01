Üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 390

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini, bu değişimlerin nedenlerini, mazot başta olmak üzere aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimleri ve gıda fiyatlarında yaşanan fiyat artışlarını değerlendirdi.

Bayraktar, Temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 390,7 ile elmada olduğunu bildirdi. Gübre fiyatlarında 6 aydır oluşan fiyat düşüşünün ardından haziran ayında yükselmeye başlayan fiyatların Temmuz’da da artmaya devam ettiğini, son bir ayda gübre fiyatlarında yüzde 33’e varan artışlar görüldüğünü ifade eden Bayraktar, yeni ekim dönemine kısa bir süre kala artan gübre fiyatları karşısında üreticilerin endişe duyduğunu söyledi. Üreticilerin bu hasattan kazanacağı parayla başta buğday ve arpa üretimi olmak üzere gübre kullanımının önemli bir girdi maliyeti olduğu ürünler için girdi temin edeceğini, zamlardan etkilenen ve hasadından yeteri kadar gelir elde edemeyeceği endişesi yaşayan üreticilerin yeni sezon için nasıl girdi temin edeceğini sordu. Ankara - Adnan Solmaz

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