Üretici korunmalı

Üretim sezonunun başından günümüze kadar başta gübre, mazot, sulama ve sulamada kullanılan elektrik olmak üzere, girdi fiyatlarında yüzde 300’lere varan artışlar gerçekleştiğini söyleyen TZOB Genel Başkanı Bayraktar, “Girdi fiyatlarındaki yüksek artışlar gözetilerek prim ve destekler artırılmalı ve üreticilerimiz korunmalıdır” dedi.

Bayraktar hasadı başlayan pamuk ve şeker pancarı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Pamuk üretimi sadece tarımsal üretim olarak değil; ülkemizde ihracatı ve istihdamı gerçekleştiren çok önemli bir sektörün hammaddesi olduğunu hatırlatan Bayraktar, “Bu anlamda pamuk stratejik bir ürün olarak değerlendirilmeli ve bu bakış açısıyla politika üretilmelidir” dedi. ALIN TERİNİN KARŞILĞININ ALINDIĞI BİR SEZON OLSUN Bayraktar, hasadına başlanan şeker pancarı konusuna da temas eden Bayraktar, Şeker pancarı ve şeker üretiminin ülkemiz için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekti. Bayraktar, “Maliyetleri yükselen şeker pancarı üreticilerinin üretimlerini sürdürebilmesi ve ihtiyaç duyduğumuz şeker üretimini karşılaması için maliyetlerin üzerinde ve çiftçi karını da gözeten bir fiyat açıklanmasını bekliyoruz. Üretimde, verimlilikte ve deneyimde çiftçilerimizin üstünlüğe sahip olduğu bu ürünleri, sektörde yer alan sanayicilerimizin de sahiplenmesi üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor. Üreticilerimizin alın terinin karşılığını aldığı bir sezon olması en büyük temennimizdir” şeklinde konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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