Üreticinin kaybı büyük

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Malatya başta olmak üzere ülkenin farklı yerlerinde yaşanan zirai don nedeniyle yüksek oranlarda hasar oluştuğunu belirterek; üreticilerin Ziraat Bankası, özel bankalar ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Güneydoğu Bölgesi’ndeki kuraklığa işaret eden Bayraktar, böyle devam etmesi durumunda bölgede yetiştirilen buğday, arpa, kırmızı mercimek gibi ürünlerde önemli kayıp yaşanacağına dikkat çekti. Bayraktar, kuraklıktan etkilenen bölgelerde sondaj kuyularıyla sulama yapmak isteyen üreticilerin bu defa da yüksek elektrik maliyetleriyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Ankara - Anka

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