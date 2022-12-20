Üreticinin tek çaresi, hayvanı kesime yollamak

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, artan saman ve yem fiyatlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye yazılı soru önergesi verdi.

Yeşil,“Yüksek girdi maliyetleri, canlı hayvan ve et ithalatı ile büyük sıkıntıya giren hayvancılık sektörü; şimdi de ot, saman ve yonca gibi kaba yem fiyatlarındaki fahiş artışları sebebiyle tamamen bitme noktasına geldi. Geçtiğimiz yıl kilosu 75 kuruş ile 1.25 TL arasında değişen saman fiyatları bu yıl %80 oranında artarak 2.50-3 TL oldu. Üreticilerimiz çaresizce kalitesiz yemlere ve alternatif ürünlere yönelmek durumunda kalıyor. Süt üreticilerimiz zararda olduğu için hayvanlarını kesime yolluyor” dedi.

Hayvan üreticilerinin, artan döviz kurları ile girdi maliyetleri yükselirken, ithal edilen canlı hayvan, et ve süt ürünleri arasında sıkışıp kaldığına dikkat çeken Yeşil, “2022 için üretilen saman ve kaba yem miktarı ve 2023 için ihtiyaç duyulan miktar ne kadardır? Saman ve kaba yem stokçuluğu hakkında ne gibi önlemler almıştır? Hayvansal üretimde girdi maliyetlerini düşürmek için bakanlık olarak planlamanız var mı? Sektörün üretim başta olmak üzere var olan yapısını güçlendirmek, geliştirmek için ne tür çalışmalar yapılmaktadır?” sorularını sordu.

Ankara - Ahmet Terzi