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29 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Üretim çarkları iyice yavaşladı

29 Ağustos 2024, Perşembe 13:21
Para politikasında sıkılaşma ve iç talebin yavaşlatılmasına yönelik adımlar, yaz döneminde üretimi iyice baskıladı.

Ağustosta kapasite kullanım oranı yüzde 75,4’e kadar inerken, İSO İmalat PMI temmuzda 47,2 seviyesine geriledi. Üretimde yavaşlayan çarklar nedeniyle ara malı ithalatı da ocak-haziranda yüzde 14,5 düştü; tüketim mallarında ise ithalat artışı yüzde 20’ye dayandı. İmalatçılar, gelecek 3 aya ilişkin karamsar.

Enflasyonla mücadele kapsamında para politikasında sıkılaşma, iç talebin soğutulması, yanı sıra 2 yılı aşkın süredir devam eden finansman sorunları sanayinin üzerine kabus gibi çöktü. Son veriler üretimde çarkların yaz döneminde iyice yavaşladığına işaret ederken, üreticilerin gelecek aylara yönelik beklentilerinin ise oldukça karamsar olduğunu ortaya koyuyor.

Üretim hacimleri azalıyor

Üretimdeki yavaşlamaya ilişkin en ciddi işaret fişeği ise İSO Türkiye İmalat PMI verileri… Haziran ayında 47,9 olan manşet PMI, temmuzda üst üste beşinci ay azalarak 47,2 seviyesine geriledi ve sektörün faaliyet koşullarında belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Yeni alınan siparişlerde, Kasım 2023 ile aynı oranda olmak üzere son 20 aylık dönemin en sert düşüşü kaydedildi, son dokuz ayda ilk kez olmak üzere, takip edilen on sektörün tamamında yavaşlama gösterdi. Yeni siparişlerdeki yavaşlamayla birlikte istihdam seviyeleri de düşüş gösterdi. Çalışan sayısındaki düşüş, son 21 ayın en yüksek hızında ölçülürken, çalışan sayısında en hızlı azalış giyim ve deri ürünleri sektöründe gerçekleşti. İmalatçılar talep koşullarındaki zayıflığa bağlı olarak girdi alımlarını da azalttı. Satın alma faaliyetleri tüm sektörlerde düşüş gösterirken, en keskin yavaşlama metalik olmayan mineral ürünlerde görüldü.

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