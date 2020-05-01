Üretime devam etmeliyiz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO’nun ilk kez online ortamda gerçekleştirdiği aylık olağan meclis toplantısında konuştu.

Avdagiç, ekonomi zincirinin hassas halkalarının kopmaması için üretime devam edilmesi gerektiğini belirterek, “Salgınla mücadeleyi her şeyi öteleyerek sürdürebilmemiz mümkün değil. Üretmeye devam etmek zorundayız. Rakamların bize söylediği Kovid-19’un esiri olmadan hayata dönmemiz gerektiğidir. Üreterek hayatı yeniden açacağız. Ürettikçe güçleneceğiz, güçlendikçe önümüze çıkan fırsatları değerlendirebileceğiz” şeklinde konuştu. Şirketlerin küresel değer zincirlerinin değiştiğini aktaran Avdagiç, “Artık en geçerli sözcük, ‘verimlilik ve karı maksimize etmek’ olmayacaktır. Artık en geçerli sözcük, ‘dayanıklılık’ olacaktır. Dayanıklılık yarışında önde olanlar da ipi göğüsleyecektir” dedi. AA

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