Üretmeliyiz, sofralarımızda yerli malı tüketmeliyiz

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası ile ilgili yaptığı açıklamasında “Yerli ürün tüketiminde bilincin artırılması, tutumlu olmanın ve ülkemizde yetiştirilen ürünlerin tüm halka tanıtılması amacıyla 1946 yılından bu yana kutlanan ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları’ haftası son yıllarda değeri ölçüsünde kutlanmıyor” dedi.

Tarımsal ürün üretimi ve çeşitliliği bakımından avantajlı bir ülke olan Türkiye’nin tarım ve gıda ürünleri ithalatının, ihracatından fazla arttığına dikkat Çeken Bayraktar, “2020 yılının ilk 10 ayında 12,1 milyar dolar tarım ve gıda ürünü ithalatı yapılırken 2023 yılının aynı döneminde ithalat 20,4 milyar dolara yükseldi. Son üç yıllık dönemde tarım ürünleri ihracatı yüzde 50 oranında artarken ithalat yüzde 68,2 oranında arttı. Üretim açığımız olan ürünlerde destek ve teşvikler artırılarak yerli üretim artırılmalı, yerli malı kullanılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Adnan Solmaz

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