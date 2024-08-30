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30 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Ürettikçe batıyoruz - Çiftçiliği bırakmak zorunda kalacağız

30 Ağustos 2024, Cuma 23:40
Bursa’da biber üreticileri: “Durumumuz kötü. Üreten olarak bizler katkıda bulunmak istiyoruz ama ürettikçe batıyoruz” dedi.

Bursa’da biber üreticileri, geçen yıl 20 liraya sattıkları biberin fiyatının bu yıl 10 lira olmasına tepki gösterdi. Yenişehirli üretici Ergin Çakar, “Maalesef bizim durumumuz kötü. Üreten olarak bizler katkıda bulunmak istiyoruz ama ürettikçe batıyoruz” dedi. Bir başka üretici Sadi Aktaş ise “Ürün bizde 4 TL markette 49 TL. Buna derhal çare bulacak hükümetin yetkili bakanlıkları, Ticaret Bakanı, Tarım Bakanı, Hazine’den sorumlu bakanlık buna el atacak” şeklinde konuştu. Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yenişehir İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş, il ve ilçe yöneticileri ile birlikte ürün fiyatları nedeniyle zor günler yaşayan Yenişehir’deki çiftçileri ziyaret etti.

Çiftçiliği bırakmak zorunda kalacağız

Yenişehir çiftçisinin içinde bulunduğu duruma dair konuşan biber üreticisi Hakkı Çetin şunları söyledi: “Yenişehir Yolören köylüyüm. Üreticiyim. Biber tarlasındayız. Şu an kapya biberin hasadı yapılıyor. Beklenti, fiyatların altında. Üretim maliyetlerimizin altında ürünlerimizi satıyoruz. Ülkede enflasyon var. Geçen seneden bu seneye kadar girdi maliyetleri çok arttı. Bu şartlarda çiftçinin bu seneyi kapatması imkansız”

Kendilerinin üretmesine rağmen ürünlerin para etmediğini söyleyen üretici Ergin Çakar, şöyle konutu: “Biz üretmeye çalışıyoruz ama ürettiğimiz ürünler para etmiyor. Geçen yıl 20 liraya satılan bir kapya biber bu yıl 8- 12 lira. Üretim yapan bizler para kazanamıyoruz. Geçen yıl mazot 19 lira civarındayken bu yıl 45 lira. Gübre, işçilik iki kat artmış ama para kazanamayan bizler böyle giderse çiftçiliği bırakmak zorunda kalacağız. Çiftçi artık üretimden vazgeçip hayatını nasıl sürdüreceğini düşünmeye başladı. Önümüzdeki ekim, kasım aylarından üreticilerin bankalara, Tarım Kredilere olan borçları ödenecek. Peki kazanamayan çiftçi nasıl ödeyecek bunları. Maalesef bizim durumumuz kötü. Üreten olarak bizler katkıda bulunmak istiyoruz ama ürettikçe batıyoruz. Sonumuz hayır olsun inşallah diyorum.”

Bursa - anka

 

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