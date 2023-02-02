Uygun fiyatla et satışına yoğun ilgi

Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın Ramazan ayı sonuna kadar 25 ilçeyi gezerek Ankaralıları uygun fiyatlı etle buluşturacağı ‘Başkent Mobil Market’ uygulamasının ilk durağı olan Sıhhiye’de vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Uygulama kapsamında; özel olarak tasarlanarak Başkent Mobil Market’e dönüştürülen EGO otobüsü, 25 ilçeyi gezerek yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen et, kıyma ve tavuk ürünlerini uygun fiyatlarla Ankaralılarla buluşturmaya başladı. Kıymanın kilosunun 139,50 TL, kuşbaşının kilosunun 149,50 TL olduğu Mobil Market’te tavuk ürünlerinin kilosu ise 30,95 TL ile 65,95 TL arasında değişiyor. Tüm vatandaşların faydalanabilmesi için kişi başı 2 kilogram sınırlaması ile satışa sunulan ürünlere Ankaralılar yoğun ilgi gösteriyor. Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 308

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.