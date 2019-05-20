UYP açığı 337 milyar dolar oldu

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan ve 2018 yılı sonunda eksi 356.2 milyar dolar olan net UYP, martta eksi 337.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, 2019 Mart sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.6 oranında artışla 241.7 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1.5 oranında azalışla 578.8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda -356.2 milyar ABD doları iken 2019 Mart sonunda -337.1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.5 oranında artışla 96.3 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 7.4 oranında artışla 92.3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 15.0 oranında artışla 51.4 milyar ABD doları oldu.

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