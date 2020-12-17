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18 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

Uzaktan çalışan sayısı 10 kat arttı

17 Aralık 2020, Perşembe 23:38
ARAŞTIRMALAR PANDEMİDEN ÖNCE, 2020’NİN İLK AYLARINDA % 5’İ BİLE BULMAYAN UZAKTAN ÇALIŞAN SAYISININ % 50’NİN ÜZERİNE ÇIKTIĞINI GÖSTERİYOR.

Uzaktan çalışma modeli, giderek şirketlerin yeni normali haline geliyor. Araştırmalar pandemiden önce, 2020’nin ilk aylarında % 5’i bile bulmayan uzaktan çalışan sayısının % 50’nin üzerine çıktığını gösteriyor. Yeni şirket kuranlar ise fiziki ofis yerine sanal ofislere yöneliyor, İstanbul’da talepler % 60 artış gösterdi. Korona- virüs salgınının iş hayatına etkileri sürüyor, dünya genelinde yeniden artan vaka sayıları ise uzaktan çalışma modelinin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Dünya Ekonomik Forumu - Değişimin Öncüleri Zirvesi’nde açıklanan verileri inceleyen Olmadık Ofis; pandemi öncesi, 2020’nin ilk aylarında, % 5’i bile bulmayan uzaktan çalışan oranının artan vaka sayılarıyla bugün ABD’de ve Avrupa’da % 50’yi, Türkiye’de ise % 20’yi aştığını açıkladı. 

Ofisler sanal oluyor

Olmadık Ofis Kurucusu A. Seçkin Canan, konuya ilişkin olarak, “Pandemi, çalışanları fizikî ofislerden ve kurumsal iş hayatından giderek uzaklaştırıyor. Evden çalışma, trend olmaktan çıkıp normalleşiyor. Özellikle yeni ticarî iş fırsatlarını değerlendiren girişimcilerin sayısı hızla artıyor. Durum böyle olunca ofis dediğimiz şey sanal bir hale bürünüyor. Fiziki ofisler terk edilirken uzaktan çalışmaya elverişli, özellikle girişimciler için maliyet avantajı gibi önemli fırsatlar sunan sanal ofis gibi yeni ofis modellerinin kullanımı hızla artıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Canan, ayrıca, “Pandeminin de etkisiyle sanal ofislerin 2021 itibarıyla daha ciddî bir ivme kazanacağını söyleyebiliriz” dedi.

İstanbul - Musa Aydın 

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