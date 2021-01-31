Uzaktan çalışma salgın bitse de devam edebilir

Kovid-19'un küresel salgın ilan edilmesinin ardından dünya genelinde acil önlemler kapsamında uzaktan çalışma uygulamaları benimsendi. Uzaktan çalışmanın iş devamlılığını sağlamanın bir yolu olduğunun fark edilmesi, salgın bitse de bu çalışma sisteminin devam edeceğini gösteriyor.

Uzaktan çalışma kabusa dönüştü

IPPA Communications Yönetici Ortağı Fatmanur Erdoğan, sorularını cevaplarken, Kovid-19 pandemisi öncesinde Türkiye'nin uzaktan çalışma konusunda birçok Avrupa ülkesine göre çok daha iyi bir noktada olmasının, daha uyumlu ve genç bir nüfus olmasından kaynaklanabileceğini dile getirdi.

Pandemiyle uzaktan çalışmanın dünyada çok daha yaygın hale geldiğine değinen Erdoğan, "Sebep çoğunlukla çalışan sağlığını korumak amaçlı olsa da aynı zamanda ticaretin etkilenmesi ve birçok sektörde karlılığın düşmesi işletmeleri yeni çözüm arayışlarına itti." dedi.

Erdoğan, son 10 yılda değişen iş modellerine bakıldığında işletmelerin ciddi değişim içinde olduğunu belirterek, "Global olarak önümüzdeki 10 yıl içerisinde, ekonomik ticaretin yüzde 30'u platform iş modelleri üzerinden yapılacak. Birçok şirket e-ticaret ve e-ihracata yöneldi. Örneğin Türkiye'de e-ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 1. Tüm bunlar önümüzdeki dönemlerde ilerlemeci kaslara sahip çalışanlara olan ihtiyacı artıracaktır." diye konuştu.

Ticari alanda yapılan iş modeli inovasyonlarının, genelde insan kaynakları gibi destek birimlerinde pek görülmediğine dikkati çeken Erdoğan, "Yönetimlerin bu konuyu insan kaynakları alanında bir çalışma modeli inovasyonu olarak düşünmesi, yara bandı çözümlere gitmesinden daha yararlı olacaktır. Konuya sadece çalışan sağlığını korumak veya maliyetleri azaltmak penceresinden bakmayı bıraktığımızda işletme stratejisiyle paralel hareket edecek bir çalışma modeli ortaya çıkacaktır. Stratejik planlamaya önem veren şirketler bu yönde hareket edecek ve diğerleri ile aralarındaki fark giderek büyüyecektir." değerlendirmesini yaptı.

"Uzaktan çalışma beraberinde başka konuların da masaya yatırılmasını gerektirecek"

Şirketlerin, uzaktan çalışma ile iş görüşmelerinin online ortamlara taşındığından veya artık şehir bağımsız işe alım yapılabildiği halde yetenekli insanı elde tutmanın çok zor hale geldiğinden bahsettiğini aktaran Erdoğan, "Bu tutum, işletmelerin konuya bakış açılarının hala geleneksel olduğunu gösteriyor. Şirketlerin iş arayanlara verdiği öneriler arasında 'online iş görüşmesi sırasında bulundukları ortamın profesyonel görünmesini sağlamak' gibi yorumların olması, 'iş yaşamında yeni insan'ı henüz anlamaktan uzak olunduğunu düşündürtüyor." dedi.

Erdoğan, uzaktan çalışma konusunun beraberinde başka konuların da masaya yatırılmasını gerektireceğine işaret ederek, bu soruları, "Örneğin, çalışanın 24 saat boyunca online olması beklenecek mi? Aylık olarak evinden ya da başka bir mekandan çalışacağı için ev/mekan kira ücretleri ödenecek mi? Tüm çalışanlara akıllı telefonlar verilecek mi? Hem kadın hem erkek uzaktan çalışma ortamı içinde olduğunda, çocuklarının kreş ücretleri karşılanacak mı? Her çalışan için günlük yemek ücreti ödenecek mi? Sigorta kapsamlarına psikolojik danışmanlık hizmetleri eklenecek mi?" diye sıraladı.

"İster istemez uzaktan iş yapma anlayışı oturacak"

Fatmanur Erdoğan, uzaktan çalışmayla ilgili en temel sorunun şu aşamada yüz yüze ortamda bulunamamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yüz yüze bulunduklarında pandemi nedeniyle tedirginliklerinin yüksek olması, insanların sevdiklerine sarılamaması dolayısıyla insanın en temel ihtiyacı olan temassızlığın çalışanın psikolojisini negatif yönde etkilemesi. Türkiye gibi ülkeler ilişkiye işten daha çok kıymet veren toplumlardır. Bu nedenle satış gibi alanlarda çalışanlar yüz yüze teması dijitale her daim tercih ederler. Şu an bu konular sorun gibi dursa da önümüzdeki dönemlerde verimliliğin artığını, gereksiz yazışma, yol kat etme gibi sorunların ortadan kalktığını görünce, bu hibrit modelden hoşlanacaklardır. O zamana kadar belki biraz daha gerginlik olabilir. Ancak yurt dışı seyahatlerin 2025 yılına kadar ciddi oranda azalacağını göz önünde bulunduracak olursak, zaten işletmeler iş modellerini de değiştirecekleri için, ister istemez uzaktan iş yapma anlayışı oturacak."