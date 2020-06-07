‘Vakalar kesinlikle artacak’

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ABD’de Afro-Amerikan George Floyd’un gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve İngiltere’ye de sıçrayan protestolarının koronavirüs vaka sayılarını “kesinlikle” artıracağını söyledi.

Sky News’e konuşan Hancock, Cumartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’nın Parlamento Meydanı’nda protesto için binlerce kişinin bir araya gelmesini değerlendirdi. Cnnturk’deki habere göre Hancock “Yapılan protestoların amacını destekliyorum ancak virüsün kendisi ayrımcılık yapmıyor ve grup halinde bir araya gelmek geçici olarak kurallara aykırı çünkü bu virüsün yayılma hızını artırıyor” ifadelerini kullandı.

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