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5 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Vatandaş, 7 ayda 171,2 milyar TL faiz ödedi

05 Eylül 2023, Salı 18:46
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşın bankalara 7 ayda 171,2 milyar lira faiz ödediğini bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bankaların 7 aylık karının 293,4 milyar lirayı aştığını anlattı. Gürer, bankaların elde ettiği karın geçen yılın aynı dönemine yüzde 41,2 arttığını belirtti. Kredi kartı borçlarının yılbaşından bu yana ise yüzde 98 oranında arttığına dikkat çeken Gürer, yılın ilk 7 ayında tüketici kredilerindeki artış oranının ise yüzde 31,6 olduğuna işaret etti.  Gürer, vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesinin 18 - 25 Ağustos haftasında 40,5 milyar lira artarak 2 trilyon 374 milyar liraya kadar tırmandığını söyledi. Gürer, beklenenin aksine faiz oranlarında yaşanan yükseliş nedeniyle tüketici kredisi kullanımının azalmadığını, düşük gelir ve yüksek fiyat artışlarının kredi kartı borçlarındaki yükselişin sürmesine yol açabileceğini ifade etti.  

İcra dosyaları arttı

Söz konusu haftada tüketici kredilerinde 15,5 milyar, kredi kartı borç bakiyesinde ise 25 milyar liralık artış yaşandığına işaret eden Gürer, “Yıl başından bu yana ise tüketici kredileri yüzde 31,6 oranında artarak 1 trilyon 474 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 98 oranında artarak 901 milyar liraya yükseldi” diye konuştu. Vatandaşların, bu yıl ocak-temmuz döneminde kredi kartı ve bireysel krediler nedeniyle bankalara ödediği faizin geçen yıla göre yüzde 79,7 oranında artarak 171,2 milyar liraya ulaştığını da belirten Gürer, vatandaşların geçen yıl aynı dönemde 95,3 milyar lira faiz ödediğini hatırlattı. 1 Ocak- 1 Eylül 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,9 oranında artarak 9 milyon 307 bin olduğunu aktaran Gürer, “Ayrı dönemde, aboneliklerden kaynaklanan icradaki bazı alacaklardan vazgeçilmesinin de etkisiyle 10 milyon 883 bin dosya da sonuçlandı. Dolayısıyla UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 708 bin oldu” değerlendirmesinde bulundu.  

İSTANBUL - SEDAT SERDAR

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