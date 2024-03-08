Vatandaş acı reçeteyi seçimden sonra içecek

Prof. Dr. Selva Demiralp, “Para ve maliye politikaları kısa bir aradan sonra muhtemelen yeniden sıkılaşacaktır. Yıl ortasına kadar politika ilacının tüm acılığını tadacağız” dedi.

Türkiye’nin enflasyonla mücadelesi sürerken, ekonomi yönetiminin alması öngörülen tedbirlere ilişkin ulaslararası medyada da analiz haberlere geniş yer veriliyor. Son olarak Reuters’de, Türkiye’nin seçimden sonra enflasyonun acı gerçeğiyle karşılaşacağının belirtildiği bir analiz haber yayınlandı. Haberde, Türkiye’nin yerel seçimlerden sonra inatçı şekilde yüksek seyreden enflasyonu düşürmek için daha fazla politika adımı atması beklendiğine dikkat çekilerek, yıllardır yükselen fiyatlar nedeniyle zaten zor durumda olan Türk halkının daha fazla mağdur olacağı aktarıldı.

MB’nin tahmini tutmayacak

Türkiye’nin en büyük iş grubu TÜSİAD’ın baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, yıllık enflasyonun mayıs ayından sonra baz etkileri nedeniyle düşeceğini ancak güçlü iç talep nedeniyle Merkez Bankası’nın öngördüğü kadar düşmeyeceğini söyledi.” Öte yandan Reuters’in anketine göre yıllık enflasyon yıl sonunda %42,7 ile Merkez Bankası’nın tahmininden daha yüksek bir seviyeye çıkacak.

“Politika ilacının tüm acılığı hissedilecek”

Koç Üniversitesi öğretim Üyesi ve eski Merkez Bankası ekonomisti Prof. Dr. Selva Demiralp, Reuters’e yaptığı açıklamada, “Yerel seçim döngüsü sona erdiğinde, para ve maliye politikaları kısa bir aradan sonra muhtemelen yeniden sıkılaşacaktır. Yıl ortasına kadar politika ilacının tüm acılığını tadacağız. Enflasyon en azından o zamana kadar yükselecek, asgari ücrete yapılan zamlar ve diğer mali adımlar ise eriyecek” dedi. JPMorgan’ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nisan ayında 500 baz puanlık faiz artışı beklediğine yer verilen haberde, yeni bir asgari ücret artışının enflasyona daha da zarar vereceği yönünde görüşlerin hakim olduğu ifade ediliyor.