Vatandaş: Aldatıldık

Vatandaşlar, “Aldığımız üç beş kuruş ile markete gidemiyorduk. Pazara da çıkamaz hale düşürüldük.” diye dert yandı.

NİĞDE - SEYHAN ŞENTÜRK

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin pazarıyla ünlü Bor ilçesinde pazar esnafını ve vatandaşları ziyaret edip ekonominin nabzını tuttu.

Gürer’e dert yanan pazarcı esnafı, akaryakıt zammının sebze ve meyve fiyatlarını artırdığını belirterek, önümüzdeki haftalarda fiyatların daha katlayacağını ifade ettiler. Vatandaş, “Aldığımız üç beş kuruş ile markete gidemiyorduk. Pazara da çıkamaz hale düşürüldük.” diye dert yandı. Bazı vatandaşlar, “Bize müstahak” derken, çok sayıda vatandaş seçim öncesi AKP’nin verdiği vaatlerle aldatıldıklarını anlattılar. Vatandaşlar, “Seçim öncesi AKP’nin çizdiği pembe tablo ile aldatıldık” derken bazı vatandaşlar, “Nasıl geçineceğiz, bilemiyoruz” diye dert yandılar. Bir vatandaş “esnaf olarak akaryakıt fiyatına yetişemiyoruz. Ürün maliyeti kadar akaryakıt zammı fiyata bindi. Bizde ne yapacağımızı şaşırdık. Pazarcılıktan başka yapacak işte yok. Maliyetine satalım iş dönsün diyoruz. Vatandaş ne yapsın, 1 kilo alan artık yarım kiloya düşürdü. Annesi ürünü alamıyor, çocuk gözümüzün içine bakıyor. Ne yapalım, çocuğa biz ikram ediyoruz” dedi.

28 liraya aldığı biberi 30 liraya bile satamadığını söyleyen bir esnaf ise akaryakıt fiyatlarına gelen zamların yanı sıra vatandaşın alım gücünün düşük olması, girdi maliyetlerindeki artış ve diğer etkenlerin hem esnafı ve hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini, asıl kazananın ise aracılar olduğunu vurguladı. Pazarcı esnafı, “Çiftçi desteklenmez ise girdi maliyetleri düşürülmez ise tezgahta ürün fiyatı düşmez” dedi.

VATANDAŞ ALIM YAPAMIYOR

Saban 07.00’de açtığı tezgahında saat 13.00’e kadar 5 kilogram domates satabildiğini anlatan bir esnaf da “vatandaş alım yapamıyor. Filenin yarısını doldurup giden kendini şanslı hissediyor. Bırakın marketi pazarda dahi alışveriş yapamıyor. Kuru kalabalık var. Tezgah tezgah gezip uygun fiyatlar ile alacak zorunlu sebze ve yaz meyvesi bulup almaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.