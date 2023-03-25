Vatandaş borç içinde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün takipteki alacakları, 17 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 239 milyon lira artarak, 159 milyar 390 milyon liraya çıktı.

BDDK tüketici kredileri tutarının 1 trilyon 234 milyar 553 milyon liraya yükseldiğini de açıkladı. Söz konusu kredilerin 379 milyar 419 milyon lirası konut, 60 milyar 75 milyon lirası taşıt ve 795 milyar 59 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 104 milyon lira artarak, 1 trilyon 6 milyar 821 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı borçları ile 526 milyar 130 milyon liraya yükseldi. Ankara - Anka

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