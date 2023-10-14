Vatandaş borçla yaşıyor

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Ağustos 2023 ile ilgili yayımladığı “Aylık Bülteni”, bireysel kredi ve kredi kartı kullanımı kapsamında hem kişi sayısı hem ortalama borcun yükselmeye devam ettiğini gösterdi.

Ağustos sonu itibarıyla bireysel kredi borcu olanların sayısı Temmuz 2023’e (aylık) kıyasla 149 bin, Ağustos 2022’ye (yıllık) kıyasla 1 milyon 859 bin artarak 38 milyon 880 bin kişi, bireysel kredi kartı borcu olanların sayısı da aylık 208 bin, yıllık 2 milyon 874 bin artarak 35 milyon 479 bin kişiye ulaştı. ORTALAMA BORÇ 26 BİN LİRAYA ÇIKTI Borç tutarları ise bireysel kredilerde aylık yüzde 4.3, yıllık yüzde 85.2 artışla 2 trilyon 389 milyar liraya ulaştı. Kredi kartları borçları da aylık yüzde 8.3, yıllık yüzde 185.2 artışla 924 milyar liraya yükseldi. Bu açıdan bir diğer dikkat çekici artış ise kişi başına ortalama kredi borçlarında (risklerinde) yaşanıyor. Buna göre son bir yılda kişi başına ortalama bireysel kredi borcu (riski) 34 bin 849 liradan 61 bin 449 liraya ulaştı. Bireysel kredi kartlarındaki ortalama borç da 9 bin 941 liradan 26 bin 49 lirayı çıktı. Haber Merkezi

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