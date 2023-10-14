"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Vatandaş borçla yaşıyor

14 Ekim 2023, Cumartesi 21:50
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Ağustos 2023 ile ilgili yayımladığı “Aylık Bülteni”, bireysel kredi ve kredi kartı kullanımı kapsamında hem kişi sayısı hem ortalama borcun yükselmeye devam ettiğini gösterdi.

Ağustos sonu itibarıyla bireysel kredi borcu olanların sayısı Temmuz 2023’e (aylık) kıyasla 149 bin, Ağustos 2022’ye (yıllık) kıyasla 1 milyon 859 bin artarak 38 milyon 880 bin kişi, bireysel kredi kartı borcu olanların sayısı da aylık 208 bin, yıllık 2 milyon 874 bin artarak 35 milyon 479 bin kişiye ulaştı. 

ORTALAMA BORÇ 26 BİN LİRAYA ÇIKTI

Borç tutarları ise bireysel kredilerde aylık yüzde 4.3, yıllık yüzde 85.2 artışla 2 trilyon 389 milyar liraya ulaştı. Kredi kartları borçları da aylık yüzde 8.3, yıllık yüzde 185.2 artışla 924 milyar liraya yükseldi. Bu açıdan bir diğer dikkat çekici artış ise kişi başına ortalama kredi borçlarında (risklerinde) yaşanıyor. Buna göre son bir yılda kişi başına ortalama bireysel kredi borcu (riski) 34 bin 849 liradan 61 bin 449 liraya ulaştı. Bireysel kredi kartlarındaki ortalama borç da 9 bin 941 liradan 26 bin 49 lirayı çıktı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Gazze’ye 6 gündür hiçbir yardım yapılamıyor

    Bir milyon insanın gideceği güvenli bir yer yok

    İkinci ele ve terzilere rağbet arttı

    Vatandaş borçla yaşıyor

    İsrail etnik temizlik yapıyor

    ABD’nin haberi varmış

    Batı medyası İsrail’in katliamını gizliyor

    Gazze’deki insanlık dramı son bulmalı

    İki yüzlü İsrail

    "Gazze'deki el-Evde Hastanesi'nin tahliye kararını" geri almasını istedi

    Türkiye'den Gazzeli siviller için gönderilen üçüncü insani yardım uçağı Mısır'a indi

    Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu metrobüs seferleri yarın bir süre FSM'den yapılacak

    "The Times" gazetesi, İsrail'in parçalanmış bebekleri olarak Filistinli yaralı çocukların fotoğrafını kullandı

    Akdeniz'de 4,1 şiddetinde deprem

    Reuters kameramanı da İsrail'in roket saldırısında öldü

    Milli Takım Letonya ile karşılaşacak

    Maduro'dan BM'ye çağrı: Gazze'deki bombardımanı durdurun

    Sınıf geçme puanı Türkçe için 70 diğer dersler için 50'ye yükseltildi - Teneffüslerden biri en az 20 dakika olacak

    Gazze gece boyunca bombalandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Hak namına dehşetli haksızlık”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    AYM “harç bitti” mi dedi?
    Emine Sultan Çakır

    Yüz yamalı bir libas giymek
    Orhan Ali YILMAZ

    “Seçilmiş” olmak ve şu Arz-ı Mev’ûd…
    Risale-i Nur'dan

    Adalet ve sulhu mahveden vahşiyane kanun
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    Şefkat mesleği
    Yasemin YAŞAR

    Sekülerin kutsalları
    Sebahattin YAŞAR

    Neden rahat durmuyor kelimeler?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.