Vatandaş da esnaf da dertli

Mersinli bir mobilyacı, geçen sene fiyatı 16 bin lira olan koltuk takımının bu sene 37 bin liraya satıldığını söyledi.

Bir tüpçü ise geçen yıl 170-180 TL’ye sattığı büyük tüpü bu yıl 325 TL’ye sattığını dile getirerek, “Yine zam bekleniyor” dedi. Bir vatandaş da “3 senedir şalvar alamıyorum, 3 senelik şalvar giyiyorum” diye konuştu.

Bir kırtasiyeci de bir defter fiyatının bir yılda 8 liradan 30 liraya, bir silginin 3 liradan 13 liraya, bir kalemin de 1,5 liradan 5 liraya çıktığını anlattı. Boya satan bir esnaf ise geçen yıl 500 TL’ye sattığı boyayı bu yıl bin 500 TL ye sattığını söyledi. Bir pazarcı da “Geçen yıl 150 liraya Silifke’ye giden araba, 700 liraya geliyor bu sene. Yakıta çalışıyoruz” diye konuştu. Bir başka esnaf ise geçen yıl bir torba gübreyi 120 TL’ye satarken bu yıl 650 TL’den sattığını dile getirerek, “Düşmüş hali, yukarıdan geri geldi” dedi.

Mersin - Anka