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28 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Vatandaş elektrik faturasını zamanında ödeyemiyor

27 Kasım 2022, Pazar 23:28
Elektriğe gelen zammın yüzde 127’yi bulmasının ardından konut abonelerinin yüzde 78’i, sanayi abonelerinin ise yüzde 185’i faturasını zamanında ödeyemiyor.

Geçen yıl 1 Ocak’ta yapılan ve Cumhuriyet tarihinin bir defada yapılmış en yüksek elektrik zammı olan yüzde 127’lik artışın ardından yurttaşlar faturalarını ödeyememeye başladı. CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, zammın ardından faturasını ödeyemeyen abonelere ilişkin Bilgi Edinme Yasası kapsamında başvuruda bulundu. Birgün’ün haberine göre Akın, yanıt hakkında şunları anlattı: “Zam faturalara şubat itibarıyla yansımaya başladı. Ocakta 553 bin 917’si konut abonesi olmak üzere toplam 730 bin 701 abone faturasını süresi içinde ödeyemedi. Şubatta 859 bin 532’si konut abonesi olmak üzere toplam 1 milyon 39 bin 646 abone faturasını belirlenen sürede ödeyemedi. Buna göre faturasını ödemekte zorlanan konut abone sayısı yüzde 55,1 oranında arttı.” 

 

Haber Merkezi

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