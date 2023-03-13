Doğu Anadolu’da besiciliğin merkezi olan Iğdır’da çiftçiler maliyetlerdeki artışın et fiyatlarına da yansıdığını belirtirken Iğdır’da kasaplık yapan Resul Argıç, “Her gün dibe vuruyoruz. Vatandaş et alamıyor. Kelle eti alıyor, kemik alıyor; kemiği kaynatıp suyunu çoluk çocuğuna yediriyor” dedi.

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