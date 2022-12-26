Vatandaş faturaya bakmaya korkuyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere güre bu yıl 1 Ocak – 23 Aralık günleri arasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 8 milyon 415 bin yeni dosya geldiğini söyledi.

Gürer vatandaşın artan geçim sıkıntısı yanında enflasyonun her alanda etkisinin ciddi sıkıntılar meydana getirdiğini söyledi. Yeni gelen icra dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 628 adet bin arttığına dikkat çekerek, bu dönemde 7 milyon 453 bin dosya da sonuçlandırıldığını bildirdi.

Vatandaşın bankalara borçlanıp ödeyemediği borçları ile sorun yaşarken 2022 yılında sürekli zamlar karşısında da ezildiğini ifade eden Gürer, “2022 yılında resmi enflasyon oranını bile ikiye katlayan enerji faturaları hanede de esnafta da elektrik düğmesine dokunmaya korkutur olduğunu ve Doğal gaz faturaları da enerji faturaları ile yarıştığına işaret ederek “Vatandaş faturaya bakmaya korkar oldu” dedi.

Gürer, “Elektrik konut tarifesine yıl içinde üç defa; sanayi tarifesine ise dört defa zam yapıldı. Doğal olarak bu zamlar her alanda fiyat artışını tetiklediği gibi geçim sıkıntısını da ciddi etkiledi” ifadelerini kullandı.

Ankara - Ahmet Terzi